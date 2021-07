De organisatie van Lowlands maakt zich "ernstige zorgen" nu het kabinet overweegt om vanwege het snel stijgende aantal positieve coronatests meerdaagse evenementen af te blazen. Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg heeft nog enige hoop, maar houdt er ook rekening mee dat het festival in augustus toch niet door kan gaan.

Van Eerdenburg baalt dat de slechte controles aan de deur bij clubs en discotheken gevolgen hebben voor de evenementen. "Ik heb zelf ook verhalen gehoord dat er bij de ingang heel slecht of zelfs helemaal niet gecontroleerd wordt", zegt hij in een reactie tegen het ANP. "Door een aantal flink rotte appels in de mand zijn mensen zonder bewijs binnengelaten. En daar worden wij nu misschien de dupe van. Dat zou echt heel erg zijn."