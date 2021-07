De moeder van Nicky Verstappen, Berthie, heeft gereageerd op de moordaanslag op Peter R. de Vries. "We kunnen alleen maar hopen dat hij het redt, het is verschrikkelijk", zegt ze tegen de NOS.

De Vries staat de familie van Verstappen bij in de zaak-Nicky Verstappen. De elfjarige jongen werd in 1998 dood gevonden en is voor zijn dood seksueel misbruikt.

In 2018 werd Jos B. opgepakt als hoofdverdachte in de zaak. Hij werd eind 2020 veroordeeld tot twaalf jaar cel, maar ging in hoger beroep.



De misdaadjournalist voert namens de familie al twintig jaar het woord in de slopende rechtszaak. "Je schrikt je kapot", aldus Berthie Verstappen. "Hij heeft altijd voor ons gevochten - en voor Nicky - en we hopen dat hij nu voor zichzelf vecht."