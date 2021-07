Geruchten op sociale media dat een medewerker van het OLVG in Amsterdam informatie zou hebben gedeeld over de gezondheidssituatie van Peter R. de Vries zijn nep, schrijft het ziekenhuis woensdagochtend in een verklaring.

"De gegevens die bij het bericht staan, zijn niet te herleiden naar een medewerker van OLVG."

Het ziekenhuis betreurt de ontstane onrust en zegt in gedachten bij De Vries en zijn naasten te zijn. Eerder meldde het OLVG al dat er in verband met privacyredenen nooit informatie over patiënten wordt gedeeld.