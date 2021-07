In meerdere horecazaken in Maastricht zijn coronabesmettingen onder het horecapersoneel ontdekt, schrijft L1. Het gaat om de zaken In de Karkol, De Bóbbel, De Comedie en OLV2. In totaal zeventien medewerkers zijn besmet geraakt. Dat is waarschijnlijk gebeurd bij een feestje met het personeel van de betreffende cafés, die tot nader order zijn gesloten.

Ook zes personen die afgelopen woensdag een groot feest van de Groningse studentenvereniging RKSV Albertus Magnus bezochten blijken besmet. De vereniging meldt dat het mogelijke cluster van besmettingen is ontstaan ondanks het hanteren van Testen voor Toegang.

"De nauwe contacten van de besmette personen zijn aan de hand van het bron- en contactonderzoek dringend verzocht om voor vijf dagen in quarantaine te gaan en zich op dag vijf te laten testen", aldus Albertus Magnus.

Ook de andere bezoekers van het feest kregen het advies zich te laten testen. Volgens RTV Noord waren er negenhonderd mensen naar het feest gekomen.

Maandag liep het aantal besmettingen die op 26 juni plaatsvonden in uitgaansgelegenheid Aspen Valley in Enschede op tot 180. Er waren op die feestavond zeshonderd bezoekers aanwezig, vooral jongeren. Hoe zo veel mensen besmet zijn geraakt, is nog onduidelijk. Er zou gesjoemeld zijn met de QR-codes uit de CoronaCheck-app, meldt het AD.