Een man is zaterdag vrijelijk gaan stappen in Amsterdam omdat hij na een negatieve test dacht dat hij niet besmet was met het coronavirus, maar achteraf bleek dat Testen voor Toegang een fout had gemaakt: een medewerker voerde een barcode handmatig in en heeft daarbij een vergissing gemaakt.

De man zegt in gesprek met NH Nieuws dat hij de hele avond mensen heeft geknuffeld in bar Chupitos, die met 150 bezoekers afgeladen vol was. De man heeft zijn bekenden inmiddels op de hoogte gebracht van zijn foutieve test.

Of en hoeveel mensen besmet zijn geraakt door de man, is nog onbekend. Chupitos is tot donderdag dicht en de eigenaar laat al zijn personeel testen voordat de zaak weer opengaat.

De GGD in Amsterdam gaat niet in op individuele gevallen, maar feit is dat het aantal besmettingen in de hoofdstad tot 62,9 per 100.000 inwoners is gestegen. In de week van 20 tot en met 27 juni was dit aantal nog 29. Maandag werden er in Amsterdam 28,1 besmettingen per 100.000 inwoners gemeld, terwijl het gemiddelde in Nederland op dezelfde dag op 8,9 lag.

Volgens Het Parool zijn verschillende mensen na een uitgaansavond door de GGD gebeld met de oproep om zich te laten testen.