Zes personen die afgelopen woensdag een groot feest van de Groningse studentenvereniging RKSV Albertus Magnus bezochten, zijn besmet met het coronavirus. Dat bleek uit bron- en contactonderzoek van de GGD, aldus de studentenvereniging op haar website.

Albertus Magnus meldt dat het mogelijke cluster van besmettingen is ontstaan ondanks het hanteren van Testen voor Toegang. "De nauwe contacten van de besmette personen zijn aan de hand van het bron- en contactonderzoek dringend verzocht om voor vijf dagen in quarantaine te gaan en zich op dag vijf te laten testen", aldus de vereniging. Ook de andere bezoekers van het feest kregen het advies zich te laten testen. Volgens RTV Noord waren er negenhonderd mensen naar het feest gekomen.



Albertus Magnus blijft deze week wel open, zoals eerder was gepland. De vereniging stelt dat dit besluit is genomen op advies van de GGD en dat Testen voor Toegang als maatregel wordt gehandhaafd. Ook zijn studenten gevraagd om contact op te nemen met het bestuur van de vereniging als zij positief testen op het coronavirus.



De afgelopen dagen zijn meer clusters vastgesteld bij uitgaansgelegenheden. Onder meer in Enschede en Amsterdam bleken mensen na een feest besmet te zijn met het virus.