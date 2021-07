De meeste van de nog resterende coronamaatregelen in Engeland worden vanaf 19 juli opgeheven. Premier Boris Johnson maakte de langverwachte en eerder uitgestelde versoepelingen bekend op een persconferentie. Die zijn mogelijk dankzij het "succesvolle" vaccinatieprogramma, dat in het Verenigd Koninkrijk vroeger begon dan in andere landen.

Mondkapjes zijn vanaf 19 juli nergens meer verplicht en ook de afstandsregels komen dan te vervallen, zo meldt BBC. Ook is het weer toegestaan een onbeperkt aantal mensen thuis uit te nodigen en vervalt het thuiswerkadvies.



Of de maatregelen op scholen, voor reizen en zelfisolatie ook komen te vervallen, is nog niet bekend.



De British Medical Association, de vakbond voor artsen in het Verenigd Koninkrijk, riep de Britse regering afgelopen weekend op om het loslaten van de coronamaatregelen opnieuw te heroverwegen. De artsen vrezen voor een opleving van het coronavirus en pleiten ervoor dat de mondkapjesplicht ook na 19 juli gehandhaafd blijft. Ook zou er een hernieuwde focus moeten komen op het goed ventileren van ruimtes.