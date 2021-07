Indonesië registreerde zondag 555 coronagerelateerde sterfgevallen. Niet eerder sinds het begin van de coronacrisis noteerde het Aziatische land zoveel gevallen op een dag, aldus The Guardian. Het aantal coronagerelateerde sterfgevallen is Indonesië is hiermee de 60.000 gepasseerd.

Indonesië noteerde zondag 27.913 besmettingen, meldt the Jakarta Post. Daarmee zet het land een trend door, waarin de afgelopen weken het aantal besmettingen steeds nieuwe recordwaarden bereikte.



De Indonesische autoriteiten stellen alles in het werk om het aantal besmettingen te beperken. Op Java worden wegen geblokkeerd om mensen thuis te houden. Op het toeristische eiland Bali houden 21.000 ambtenaren zich bezig met de handhaving van de coronamaatregelen en het testen van de inwoners.