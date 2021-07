De laatste coronapatiënt heeft de intensive care op Curaçao verlaten. In maart en april was de bezetting daar het grootst, met op het hoogtepunt 46 opgenomen patiënten.

Op Curaçao liggen nu vier coronapatiënten in het ziekenhuis. Het eiland kent op dit moment 24 actieve besmettingen. Dat is een toename van vier. Alle nieuwe besmettingen zijn via personen uit het buitenland.