Het aantal positieve coronatests is opnieuw gestegen. Het RIVM meldt zondag 1.239 positieve tests, tegenover 1.135 (na correctie) zaterdag.

Zaterdag was het de eerste keer in ruim twee weken tijd dat het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen boven de duizend lag. Op 12 juni werden voor het laatst meer positieve tests gemeld, dat waren er toen 1.240. Daarna werden het er steeds minder, met 504 op 27 juni als kleinste aantal in lange tijd. Maar sinds eind juni neemt het aantal positieve tests weer toe.