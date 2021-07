De Britse regering lijkt vast te willen houden aan het voornemen om bijna alle coronamaatregelen op 19 juli te schrappen. Gisteren riep de artsenvakbond British Medical Association de regering op om de zogenoemde 'Freedom Day' nogmaals uit te stellen.

"We gaan naar een situatie waarbij de regering de mensen niets meer oplegt en waarbij mensen zelf de verantwoordelijkheid krijgen om beslissingen te nemen over bijvoorbeeld het dragen van mondkapjes", aldus Robert Jenrick, minister van Huisvesting in het kabinet van premier Boris Johnson.

Johnson maakt binnenkort bekend of en welke maatregelen worden losgelaten.