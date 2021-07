Sint-Maarten heeft de avondklok per direct ingekort. Die geldt nu alleen nog van 2.00 uur tot 6.00 uur. Daarvoor moesten veel zaken om middernacht dicht zijn. De versoepeling is een gevolg van de daling van het aantal coronabesmettingen op het eiland.

Op Sint-Maarten werden zaterdag 26 besmettingen geregistreerd. Vier coronapatiënten liggen in het ziekenhuis. Sinds de uitbraak van de coronapandemie vorig jaar maart zijn er 33 coronapatiënten op het eiland overleden.



Het aantal mensen op het eiland dat zich laat vaccineren is nog wel klein. Iets meer dan 40 procent is minstens één keer gevaccineerd.

Volgens de overheid is het vanwege het kleine aantal coronapatiënten toch veilig om kroegen, nachtclubs en discotheken weer tot 2.00 uur open te laten zijn. Ook feesten en evenementen zijn tot dat tijdstip toegestaan.