In India zijn duizenden mensen opgelicht doordat ze zijn geprikt met zeewater in plaats van een coronavaccin, meldt The New York Times.

De oplichters, waaronder medisch personeel, boden vooral in de omgeving van Mumbai coronavaccins aan voor 17 dollar (zo'n 14 euro) per stuk.

Mensen kregen argwaan toen hun vaccinatie na weken en soms zelfs maanden nog niet was geregistreerd bij de gezondheidsdiensten.

Veertien mensen zijn inmiddels gearresteerd.