Bij de vaccinatielocatie in de Jaarbeurs in Utrecht stond zondagochtend een behoorlijke rij. De priklocatie ging pas om 8.45 uur open in plaats van om 8.00 uur zoals gebruikelijk, omdat de beveiliging te laat was.

"De beveiligers hebben een belangrijke rol", zegt een woordvoerder van de GGD tegen RTV Utrecht. "Ze zijn ook aanwezig als bedrijfshulpverleners en brengen de vaccins rond."

De opgelopen vertraging was later op de ochtend al ingehaald.