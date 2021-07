Mensen die gevaccineerd zijn tegen COVID-19 hoeven vanaf donderdag 8 juli niet langer verplicht in quarantaine als ze in contact zijn gekomen met iemand die is besmet met het coronavirus. Voorwaarde is wel dat de gevaccineerde persoon minstens veertien dagen volledig gevaccineerd is.

Dat laat een woordvoerder van GGD GHOR weten aan RTL Nieuws.

De nieuwe regeling geldt voor het hele land. Verder blijft de werkwijze onveranderd. De GGD blijft wel bron- en contactonderzoek uitvoeren, aldus de woordvoerder. "Alle besmettingen krijgen nog steeds een contactonderzoek."