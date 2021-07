Het is zaterdag opnieuw druk in de teststraten van Testen voor Toegang. Zoals zichtbaar is op de foto is er een rij gevormd bij Testen voor Toegang in Rotterdam. Maar volgens een woordvoerder van Stichting Open Nederland, de organisatie die moet zorgen voor de testbewijzen, loopt het goed door.

Bij de RAI in Amsterdam was het vrijdag erg druk en moesten mensen lang wachten vanwege een tekort aan personeel. "Vrijdag waren er 168.000 boekingen gemaakt en vandaag 111.000, dus het is nu wat beter te doen. Dat geldt ook voor Breda, waar mensen gisteren ook lang in de rij stonden", aldus de zegsman.



Afgelopen weekend was het ook druk in de teststraten en moesten mensen lang wachten. Dat kwam toen door de nasleep van een hackpoging. Koninklijke Horeca Nederland stelde vrijdag dat vanwege de lange rijen de capaciteit van het Testen voor Toegang omhoog moet en dat de teststraten makkelijker bereikbaar moeten worden.



Stichting Open Nederland is een versnelde aanbesteding begonnen voor acht XL-testlocaties. In totaal moeten daar binnenkort 120.000 toegangstesten per dag worden afgenomen. De locaties openen over ongeveer drie weken.