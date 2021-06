De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) roept mensen op huisartsen niet te vragen om een prikbewijs als dat niet dringend is. Door achterstallige administratie in het systeem van onder meer de GGD en het RIVM, staan nog niet alle vaccinaties geregistreerd en kunnen dus soms geen prikbewijzen gemaakt worden in de CoronaCheck-app.

Vanaf donderdag kunnen huisartsen zo'n bewijs aanmaken, maar zij hebben het volgens het LHV al druk genoeg. "Als het nog even kan wachten, heb geduld. Spreiden is fijn." Als iemand dringend een prikbewijs nodig heeft, kan dat via mail aan de huisarts gevraagd worden om overbezette telefoonlijnen te voorkomen.