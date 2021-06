Griekse jongeren krijgen een tegoedbon van 150 euro als ze zich laten inenten tegen COVID-19. De regering hoopt op deze manier de vaccinatiegraad te verhogen in de aanloop naar het vakantieseizoen.

De circa 940.000 Grieken van 18 tot 25 jaar krijgen een zogeheten "vrijheidspas" als ze zich dit jaar minstens één keer laten vaccineren. Zij kunnen deze tegoedbon vanaf 15 juli gebruiken voor zomervakanties en culturele activiteiten. Daarnaast krijgen ze in augustus gratis onbeperkt mobiel internet voor hun smartphones.



De regering wil mensen sneller vaccineren omdat slechts een derde van de bevolking volledig is ingeënt en er in toenemende mate zorgen zijn over de deltavariant (voorheen Indiase variant) van het virus. Omdat de besmettingscijfers nog steeds dalen, zijn recentelijk meerdere coronamaatregelen geschrapt.