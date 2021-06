De meeste van de 200.000 Nederlanders die vorige week vrijwillig kozen voor een Janssen-prik, hebben daarvoor geen andere vaccinatieafspraak afgezegd. Dat meldt een woordvoerder van de overkoepelende GGD aan NU.nl.

In minder dan 10 procent van alle gevallen moesten ook Pfizer- of Moderna-afspraken worden afgezegd, omdat mensen liever het Janssen-vaccin wilden. Bij dat vaccin ben je in één prik klaar en dus sneller volledig ingeënt.

Dat is voornamelijk belangrijk voor Nederlanders die binnenkort met vakantie gaan. Veel landen eisen dat vakantiegangers minstens twee weken volledig ingeënt zijn tegen COVID-19 voor aankomst op de bestemming.