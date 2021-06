Twee Australische mannen hebben maandag een boete van 1.000 Australische dollar (zo'n 636 euro) gekregen voor het breken van de coronamaatregelen in de staat New South Wales na een onverwachte ontmoeting met een hert.

Inwoners van Sydney en omgeving moeten voorlopig thuisblijven, maar de mannen besloten naakt te gaan zonnen op een strand nabij een natuurgebied.



Toen uit het niets een hert opdook, raakten ze in paniek. De mannen sloegen op de vlucht en raakten verdwaald. Hulpdiensten moesten het tweetal uiteindelijk redden.



Volgens The Guardian werd een van de mannen op 40 kilometer van Sydney aangetroffen. Hij had alleen zijn rugzak bij zich. De andere man was gedeeltelijk gekleed toen hij werd opgespoord. Het incident zorgde voor hilariteit op sociale media.



"Het is moeilijk om wetten te maken tegen idioten", zei politiecommissaris Mick Fuller van de staat New South Wales, die vindt dat het tweetal zich moet schamen. Hij bekritiseerde de mannen omdat ze zich niet hielden aan de coronamaatregelen, anderen in gevaar brachten en de hulpdiensten van hun eigenlijke werk afhielden.