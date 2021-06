Duitsland beschouwt Nederland vanaf deze zondag in zijn geheel niet meer als risicogebied. Dat meldt de ADAC, de Duitse evenknie van de ANWB.

Dat houdt in dat testen en quarantaine niet meer verplicht is voor mensen die vanuit Nederland naar Duitsland reizen. Een online registratie is nog wel vereist. Duitsland ziet Nederland niet meer als risicogebied, omdat het aantal positieve tests per 100.000 inwoners drastisch is gedaald.