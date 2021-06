Vanaf 1 juli kan elke Brusselaar vanaf 16 jaar met of zonder afspraak gaan aanschuiven in een van de tien vaccinatiecentra van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, meldt VRT Nieuws.

Qua vaccinatiebereidheid loopt de Belgische hoofdstad stevig achterop op de andere regio's. 52 procent van de volwassen bevolking heeft er al minstens 1 vaccin gekregen, waar dat aandeel in Vlaanderen nu al op 77 procent ligt.



Het is de ambitie van de stad om op 15 juli 70 procent van de 1,2 miljoen inwoners een eerste prik te hebben gegeven. "We hebben een jonge bevolking in het Brusselse en we weten dat de vaccinatiebereidheid daar lager is dan bij de ouderen", aldus Inge Neven, verantwoordelijk voor het covidbeheer in Brussel. "Dus dat is zeker een uitdaging. Maar de vaccins zijn er, de centra zijn er, de capaciteit is er. Dus het is gewoon aan de mensen om te komen."