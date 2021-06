De Tsjechische krant Blesk, denkt dat de loting voor de Tsjechen een stuk slechter had gekund, al wordt de kracht van het Nederlands elftal wel onderkend. "De Tsjechen wacht de onvermoeibare aanvoerder Georginio Wijnaldum, de ontdekking Denzel Dumfries, de snelle Memphis Depay en de vaardige Frenkie de Jong. Nederland plaatste zich niet voor het laatste EK en WK, maar krijgt steeds meer kracht en zelfvertrouwen."

Coach Miroslav Soukup, momenteel trainer van het Iraanse olympisch team, vindt dat Nederland het nog niet heel moeilijk heeft gehad. "Ze waren soeverein in de poule, maar het thuisvoordeel hielp veel", aldus Soukup bij Blesk. "En geen van de opponenten maakte het Nederland echt lastig. Het wordt zeker geen makkelijke wedstrijd, we hebben geweldige individuele prestaties van Oranje gezien en ze kunnen een goal maken.



"Ik denk dat Tsjechië om door te gaan beter moet spelen dan tegen Schotland, wat onze beste wedstrijd van het toernooi was."