Voor het eerst kunnen mensen in heel Nederland zelf kiezen welk coronavaccin ze krijgen. Vanaf woensdag kunnen mensen een afspraak maken voor een prik met het vaccin van Janssen. Daarvoor nemen de GGD's een speciaal telefoonnummer in gebruik. De afgelopen maanden had Nederland de regel 'prikken wat de pot schaft'. Het telefoonnummer wordt later op de dag bekendgemaakt.

Waarschijnlijk worden vrijdag de eerste keuzeprikken met Janssen gezet. In elke regio is minimaal één locatie beschikbaar waar dat kan gebeuren. De voorraad is nog beperkt, in de eerste twee weken kunnen ongeveer 200.000 mensen een prik krijgen. Hoeveel mensen daarna aan de beurt komen, hangt af van hoeveel doses Janssen kan leveren.



Mensen die het Janssen-vaccin krijgen, hebben maar één prik nodig. Bij de andere beschikbare vaccins moeten mensen twee inentingen krijgen. Mensen die al een afspraak voor een prik met een ander vaccin hebben staan, kunnen bellen met het nieuwe telefoonnummer van de GGD om de afspraak om te zetten. Ook mensen die nog geen afspraak hebben en Janssen willen, kunnen dat nummer bellen.