Geen enkele veiligheidsrisico heeft nog het risiconiveau 'zeer ernstig', meldt demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) op Twitter. Risiconiveaus maken duidelijk hoe de situatie in een bepaalde regio is. Het is echter niet zo dat in de afgeschaalde regio's minder strenge coronamaatregelen gaan gelden dan in regio's met een hoger risiconiveau.

Het risiconiveau 'zeer ernstig', het hoogste risiconiveau, betekent dat de situatie ergens erg slecht is door 'extreem' veel nieuwe besmettingen en een hoge druk op de zorg. Bij het risiconiveau 'zorgelijk', dat nu in de meeste veiligheidsregio's geldt, zijn de besmettingen en de druk op de zorg nog steeds hoog, maar is de situatie beter onder controle.

Bij het risiconiveau 'waakzaam' is de situatie pas goed onder controle te houden. Dat is nu alleen het geval in Groningen en Zaanstreek-Waterland.