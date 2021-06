Kwetsbare jongeren die in de periode van 1 januari 2004 tot 30 juni 2009 geboren zijn, kunnen vanaf dinsdag een vaccinatieafspraak bij de GGD maken. Ze krijgen een uitnodiging voor een coronaprik van hun huisarts. Ze zullen het vaccin van BioNTech/Pfizer toegediend krijgen, aldus het RIVM.

Het gaat om de kinderen in de leeftijd van twaalf tot en met zeventien jaar die ieder jaar worden uitgenodigd voor de griepprik en jongeren met het syndroom van Down. Jongeren uit de doelgroep die in een instelling wonen, worden daar gevaccineerd.

Ook jongeren met kanker krijgen binnenkort een uitnodiging. Zij kunnen half juli worden geprikt in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht.

In totaal worden naar verwachting 60.000 tot 100.000 jongeren uitgenodigd, zegt het RIVM.

De Gezondheidsraad adviseerde eerder om deze jongeren te prikken omdat zij een verhoogd risico lopen op ernstige gevolgen van een coronabesmetting. Bovendien beperkt angst voor een besmetting hen veelal in hun dagelijks leven.