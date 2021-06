De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft maandag in een toespraak gedreigd met gevangenisstraf voor mensen die weigeren zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Het land is een van de zwaarst getroffen Aziatische landen en de opkomst voor een vaccinatie valt tegen.

"Je kunt kiezen: een vaccin of ik laat je in de gevangenis gooien", aldus Duterte. Hij reageerde in zijn toespraak op de lage opkomst bij enkele vaccinatielocaties in hoofdstad Manilla. "Begrijp me niet verkeerd, maar we hebben te maken met een grote crisis in dit land. Ik erger me aan Filipijnen die geen gebruik maken van onze hulp."



De uitspraak van Duterte staat haaks op de officiële richtlijn van de Filipijnse gezondheidsautoriteiten. Zij raden aan een coronaprik te halen, maar benadrukken dat dit op vrijwillige basis gebeurt.



Tot afgelopen weekend hebben de Filipijnen in totaal 2,1 miljoen mensen volledig gevaccineerd. Dat is slechts een fractie van de 110 miljoen inwoners die het land telt. De overheid wil voor het einde van dit jaar 70 miljoen prikken hebben uitgedeeld.