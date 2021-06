De GGD Gelderland-Zuid heeft een wachtlijst geopend waarop mensen zich kunnen inschrijven voor vaccins die aan het eind van de dag overblijven. Mensen kunnen via het formulier laten weten wanneer ze beschikbaar zijn voor een prik, waarna ze mogelijk worden opgeroepen om zo'n restvaccin te halen.

Het gaat om een lokaal initiatief, zegt een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR tegen NU.nl. "Er zijn landelijke richtlijnen ontwikkeld over hoe onze 25 regio's moeten omgaan met restvaccins. Langs die richtlijnen mogen regio's zelf inrichten hoe ze deze vaccins opmaken", aldus de woordvoerder. Het kan zijn dat ook andere GGD's een wachtlijst openen, maar een landelijke wachtlijst is er niet.



Alleen inwoners van de regio Gelderland-Zuid die nog geen vaccinatie hebben ontvangen, kunnen een restvaccin halen. Het is dus niet mogelijk om eerder een tweede dosis te halen.

Daarnaast mogen de opgeroepen mensen in de afgelopen vier weken niet positief zijn getest op het coronavirus en geen alcohol hebben gedronken op het moment van prikken. De GGD Gelderland-Zuid houdt ook bij deze vaccinaties rekening met leeftijd: oudere mensen worden eerder opgeroepen om een restvaccin te halen dan jongeren.