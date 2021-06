In India hebben maandag een recordaantal van 7,8 miljoen mensen een coronavaccin toegediend gekregen. De afgelopen weken lag het daggemiddelde in het land van 1,4 miljard inwoners op ongeveer drie miljoen. Een verklaring voor de stijging is dat alle volwassenen nu gratis een prik kunnen halen, terwijl voorheen in veel gevallen moest worden betaald.

In april en mei werd het zorgstelsel overweldigd door de grote toestroom van coronapatiënten. De aantallen zijn de afgelopen weken fors omlaag gegaan. Veel deelstaten hebben de coronamaatregelen inmiddels versoepeld, waardoor wordt gevreesd voor een nieuwe golf.



Premier Narendra Modi, die de regie over het coronabeleid van de deelstaten heeft overgenomen, is in zijn nopjes met het prikrecord. "Goed gedaan, India", twitterde hij op Internationale Yogadag. Volgens hem geeft yoga veel "innerlijke kracht" om met de ziekte om te gaan en biedt de bezigheid ook bescherming tegen het virus.