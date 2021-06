Doordat de ic-bedden vorig jaar vol lagen met coronapatiënten, konden andere patiënten niet worden opgenomen op de intensive care. Vierhonderd extra patiënten zijn overleden en duizenden waren slechter af tijdens de pandemie dan de jaren ervoor.

Dat schrijft het AD op basis van onderzoek naar de impact van corona op de zorg dat is uitgevoerd door de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR), die beschikken over de gegevens van meer dan tien miljoen patiënten in Nederland. In samenwerking met wetenschappelijke verenigingen is voor het eerst grootschalig onderzoek gedaan naar de kwaliteit van zorg in 2020.

Traumachirurg en afdelingshoofd van het UMC Utrecht Loek Leenen laat aan het AD weten het lot van de niet-coronapatiënt te betreuren. "Natuurlijk was de paniek en druk tijdens de eerste coronagolf groot, maar we zien nu dat een bepaalde groep van patiënten onvoldoende op de radar stond. In een aantal gevallen is niet de zorg gegeven die gegeven had kunnen worden."