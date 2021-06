China heeft één miljard coronaprikken gezet, meldt BBC News. De Chinese autoriteiten hopen in juli 40 procent van de 1,4 miljard inwoners volledig te hebben gevaccineerd.

De vaccinatiecampagne in China kwam traag op gang. Het Aziatische land had al voordat het begon met vaccineren het aantal besmettingen omlaag weten te krijgen. Daarom voelden de inwoners van het land weinig noodzaak om een coronaprik te halen.



De Chinese autoriteiten verleidden de inwoners met onder meer gratis eieren om zich te laten vaccineren. Dat hielp: de afgelopen vijf dagen zouden 100 miljoen prikken zijn gezet. Wat wellicht ook hielp is de angst onder de Chinese bevolking over de deltavariant van het coronavirus. Die komt steeds meer voor in China.