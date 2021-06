Duitsland ziet drie Nederlandse provincies niet meer als risicogebied. Inwoners van Friesland, Groningen en Zeeland hoeven bij aankomst in Duitsland vanaf morgen niet meer in quarantaine. Ook hoeven zij zich niet meer te laten registreren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Duitsland zaterdag aangepast.

Nederlanders uit de overige negen provincies hoeven alleen niet in quarantaine in Duitsland als zij een negatieve coronatest kunnen aantonen. Wel moeten zij zich voor vertrek laten registreren. Reizigers kunnen er ook voor kiezen om in Duitsland een coronatest te doen. Zij moeten dan in quarantaine blijven totdat zij een negatieve uitslag binnen hebben.