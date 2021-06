Het Outbreak Management Team (OMT) van het RIVM komt niet meer wekelijks bij elkaar. Het kabinet vindt dat in de huidige fase van de epidemie niet meer nodig, schrijft demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet kondigde vrijdag aan dat Nederland vanaf zaterdag 26 juni afscheid neemt van bijna alle coronamaatregelen.

Het OMT had volgens De Jonge sinds de corona-uitbraak "een cruciale adviserende rol". "Grote delen van de crisis kwam het OMT wekelijks bij elkaar en werden elke week, soms meerdere, goed doorwrochte, direct toepasbare adviezen geleverd. Ik wil daar ook mijn waardering voor uitspreken. In de huidige situatie, de afbouwfase van de epidemie, zijn nog frequent adviezen van het OMT nodig. Maar niet meer elke week", aldus De Jonge.



Het kabinet blijft gebruikmaken van het OMT als het gaat om vraagstukken die gaan over de "iets langere termijn". Zo zullen de deskundigen van het OMT hun licht laten schijnen over de ontwikkelingen in de endemische fase. Dat is een fase waarin het virus nog wel her en der zal opduiken, maar mensen elkaar niet meer op grote schaal aansteken.

Ook blijft het OMT het kabinet raadplegen over hoe het land zich kan voorbereiden op mogelijke tegenvallers en een eventuele opleving van het virus.



Het OMT kwam vanwege de coronacrisis op 24 januari 2020 voor het eerst bij elkaar. Sindsdien heeft het adviesorgaan 115 adviezen uitgebracht over COVID-19. In het OMT zitten specialisten en experts met verschillende achtergronden en kennis over het coronavirus. Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, is voorzitter van het OMT.