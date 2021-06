Door ICT-problemen ontbreken nog zeker een miljoen prikken die door de GGD's zijn gezet in de centrale database van het RIVM, meldt het AD donderdag.

Het is op dit moment zo druk bij het vaccineren, dat er "een file van gegevens" is ontstaan, aldus de GGD's. Hierdoor kunnen de vaccinatiegegevens van mensen die toestemming voor registratie hebben gegeven niet worden geregistreerd. De GGD's werken aan een oplossing.



Het RIVM schat dat 77 procent van de bijna dertien miljoen prikken in het centrale registratiesysteem CIMS van het RIVM staat. Het RIVM gebruikt die gegevens om de effectiviteit van de vaccins te onderzoeken. Omdat ongeveer 9 procent van de gevaccineerden geen gegevens met het RIVM wil delen, ontbreken zo'n 1,8 miljoen vaccinaties in de database.



De GGD-woordvoerder benadrukt dat de vertraging geen gevolgen heeft voor het coronapaspoort, omdat de CoronaCheck-app niet alleen in de database van het RIVM zal zoeken, maar ook in die van de GGD's. Hierin staat ook het bewijs van vaccinatie van mensen die geen toestemming hebben gegeven om hun gegevens door te geven aan het RIVM.