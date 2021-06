Marokko heeft dinsdag de meeste grenzen weer geopend voor reizigers vanuit het buitenland. Op aandringen van koning Mohammed VI heeft de nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) daarbij vluchten voor Marokkanen in het buitenland in de aanbieding gedaan.

De maatschappij wordt overspoeld met reserveringen en is bezig acht extra vliegtuigen te huren, meldden Marokkaanse media. De site van de RAM crashte maandag even na een vloedgolf van 120.000 reserveringen in 24 uur. Tot eind augustus zijn al veel vluchten volgeboekt.

Het koninkrijk voert ieder jaar campagne om de miljoenen Marokkanen die in het buitenland wonen in de zomervakantie naar Marokko te halen om familie te bezoeken en geld uit te geven. Vorig jaar is de campagne vanwege de pandemie afgelast en ook dit jaar zijn er problemen die Marokkanen ervan zullen weerhouden de zomervakantie in het land door te brengen.

De regering in Rabat heeft officieel om gezondheidsredenen Spaanse havens uitgesloten voor de inscheping van reizigers op weg naar Marokko. De twee landen verkeren al wekenlang in een diplomatieke crisis en dat blokkeert de eenvoudigste route van Europa naar Marokko: de route via de Straat van Gibraltar.