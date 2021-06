Bonaire heeft maandag geen nieuwe besmettingen en coronagerelateerde sterfgevallen gemeld. Ook had het Nederlandse eiland in het Caribische gebied geen personen met COVID-19 in het ziekenhuis liggen.

Bonaire heeft ruim twintigduizend bewoners. Daarvan hebben er vier het coronavirus onder de leden. In totaal overleden op het eiland zeventien personen aan de gevolgen van het COVID-19.



Op 11 juni had ruim 76 procent van de inwoners van Bonaire een eerste vaccinatie ontvangen. Bijna 62 procent van de Bonairianen is volledig gevaccineerd.