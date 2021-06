Suriname heeft zondag elf coronagerelateerde sterfgevallen gemeld. Daarmee komt het aantal overleden coronapatiënten in het land met 600.000 inwoners op 404.

Suriname heeft te kampen met een enorme golf aan besmettingen. Het land had in de periode van 3 tot en met 9 juni meer coronagerelateerde sterfgevallen dan het 29 keer zoveel inwoners tellende Nederland.



Juni is nu al de dodelijkste maand in Suriname sinds het uitbreken van de coronapandemie. Tot en met 13 juni overleden 102 personen aan coronagerelateerde klachten. In mei, de vorige dodelijkste maand, waren dat er 98.