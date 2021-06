Daley Blind heeft serieus getwijfeld of hij zondagavond wilde spelen na het ineenzakken van zijn Deense vriend Christian Eriksen. "Gisteravond heeft heel veel impact op mij persoonlijk gehad, buiten dat ik Chris goed ken als vriend", zegt hij bij de NOS. "De situatie was voor hem verschrikkelijk, maar ik heb ook in die hoek wat meegemaakt."

"Ik heb vandaag voor mezelf een mentale horde moeten nemen om te gaan spelen. Ik heb daar moeite mee gehad, gisteravond en vandaag. Ik ben trots dat ik het vandaag heb gedaan en dan komt de emotie eruit bij de wissel", vervolgde Blind.

Hij overwoog niet te gaan spelen. "Daar heb ik zeker over nagedacht. Die gedachtes spookten door mijn hoofd. De beelden van Eriksen hebben veel impact op mij gehad en veel doen beseffen. Dat maakte het moment om het veld op te stappen alleen maar moeilijker. Eerlijk gezegd heb ik niet heel lekker geslapen."

Blind, bij wie vorig jaar een hartspierontsteking werd geconstateerd en sindsdien met een defibrillator speelt, vertelt uitgebreid hoe de spelers van Oranje het ineenzakken van Eriksen in Zeist hebben beleefd. "We zaten gisteren met jongens live te kijken, ook met jongens die Nouri hebben meegemaakt. Dat heeft zoveel impact."

"Voor mij waren het herkenbare dingen en dat maakte het zo heftig voor mij en mijn familie, mijn ouders en mijn vrouw. Ik wil iedereen vragen hem met rust te laten en niet te gaan speculeren wat eventueel de oorzaak kan zijn en of hij zijn carrière kan voortzetten. Laat hem alsjeblieft met rust. Geef hem de tijd en ruimte om te herstellen."