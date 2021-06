Honderden mensen liepen zaterdagmiddag mee in een demonstratieve optocht van Police for Freedom door Apeldoorn. De demonstratie begon rond 12.00 uur bij Sportpark Orderbos. Mensen hadden onder meer spandoeken, vlaggen en gele paraplu's bij zich. De actiegroep demonstreert tegen de coronamaatregelen.

Zelf zegt de actiegroep voor "de menselijke verbinding" te staan en onder meer politie, marechaussee, artsen, zorgpersoneel, docenten en journalisten te vertegenwoordigen. Ze gaan voor "liefde, vrijheid en verbinden" en zijn "voor behoud van grondrechten". Tientallen agenten waren aanwezig en hielden de stoet in de gaten.



Burgemeester Ton Heerts heeft onder strikte voorwaarden toestemming gegeven voor de mars van ongeveer 6 kilometer. De organisatie is verantwoordelijk voor de veiligheid, de orde en het naleven van de geldende coronamaatregelen, aldus de gemeente eerder. Het is de eerste keer dat de actiegroep toestemming kreeg om te demonstreren.



Eerder dook de groep onverwacht op in Barneveld, nadat demonstraties in Hilversum en in Apeldoorn waren verboden. In Barneveld maakten de gemeente en de politie met een noodverordening een einde aan de bijeenkomst.