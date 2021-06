Burgemeester Sergej Sobjanin van Moskou voert een 'niet-werkweek' in om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Tussen 15 en 19 juni komt het werk in de Russische hoofdstad goeddeels stil te liggen, meldt Sobjanin op zijn website.

Verder moeten alle horecagelegenheden in Moskou tot 20 juni elke dag om 23.00 uur sluiten. Ook gaan alle speelplaatsen en sportveldjes in de parken voorlopig op slot.



Sobjanin kondigde enkele dagen geleden al aan dat de stad strenger gaat controleren of mensen wel mondkapjes en handschoenen dragen in publieke binnenruimtes en het openbaar vervoer. Op overtreding staat een boete.



De autoriteiten registreerden zaterdag in de hoofdstad 6.700 nieuwe gevallen. Niet eerder dit jaar zijn er in Moskou op één dag zo veel besmettingen gemeld.



Rusland sloeg zichzelf eerder op de borst voor zijn aanpak van de pandemie en de snelle ontwikkeling van een vaccin, maar de toon is nu anders vanwege een forse toename van het aantal coronabesmettingen. Het land heropent daarom speciale COVID-19-ziekenhuizen om de groeiende toestroom van patiënten aan te kunnen.