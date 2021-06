De Britse premier Boris Johnson stelt het opheffen van de laatste coronabeperkingen in Engeland vermoedelijk een maand uit vanwege de snelle verspreiding van de zogenoemde deltavariant van het virus. Volgens de oorspronkelijke planning zouden er op 21 juni finale versoepelingen komen, maar Britse media melden dat die maatregel wordt uitgesteld tot 19 juli.

Het uitstel zou nodig zijn om tijd te winnen voor het meten van het effect van de besmettingen op de ziekenhuisopnames en om meer mensen een tweede vaccinatie te geven, meldt The Guardian. Parlementariërs van de Conservatieve Partij van Johnson zouden steeds pessimistischer zijn geworden over de mogelijkheid verder te versoepelen. De verwachting is dat Johnson maandag de knoop doorhakt.



In het Verenigd Koninkrijk raken steeds meer mensen besmet met de deltavariant. Bij 90 procent van de mensen die nu positief test op het coronavirus, wordt deze variant vastgesteld. Begin mei was dat ruim een kwart. De deltavariant is mogelijk 60 procent besmettelijker dan de voorheen dominante Britse variant (de alfavariant). Vrijdag werden in het Verenigd Koninkrijk in totaal 8.125 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is het grootste aantal sinds februari.