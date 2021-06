Het aantal coronapatiënten is de laatste weken zo hard gedaald, dat het niet meer nodig is om mensen door de lucht naar ziekenhuizen elders te vervoeren. Vrijdag is besloten dat de coronahelikopter niet meer hoeft te worden ingezet. Met het toestel is op 1 juni voor het laatst een coronapatiënt vervoerd.

De helikopter, de Lifeliner 5, werd op 24 maart vorig jaar in gebruik genomen. Tussen 20 mei en 19 oktober, de periode tussen de eerste en tweede golf, werd het toestel niet gebruikt.

Het Radboudumc heeft berekend dat de helikopter in totaal bijna 32.000 kilometer heeft gevlogen met een patiënt aan boord. Het academisch ziekenhuis in Nijmegen leverde het personeel aan boord.

Volgens het Radboudumc was de helikopter binnen Europa goed voor de meeste intensivecaretransporten door de lucht.