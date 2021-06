In recreatiegebied De Strook bij de Loosdrechtse Plassen gelden zaterdag en zondag verkeersmaatregelen. De gemeente Stichtse Vecht heeft daartoe besloten, omdat in het weekend mooi weer wordt verwacht en het daar erg druk kan worden. De gemeente raadt bezoekers aan zoveel mogelijk op de fiets te komen, want foutparkeerders worden aangepakt.

Op de belangrijkste weg langs het water geldt eenrichtingsverkeer. Er is ook een omleidingsroute via Maarssen-Dorp en Maarsseveensevaart. Op een aantal plekken geldt een parkeerverbod. De gemeente zet verkeersregelaars in en waarschuwt dat ook langs de drukbezochte plassen de gewone coronaregels gelden.