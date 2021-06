De Belgische autoriteiten versoepelen woensdag coronamaatregelen. Inwoners mogen thuis vier volwassenen ontvangen. Alle werknemers mogen één dag per week op locatie werken.

De horeca mag voortaan tussen 5.00 en 23.30 uur binnen maximaal vier personen of één huishouden per tafel ontvangen. De afstand tussen de gezelschappen moet minimaal 1,5 meter bedragen. Buiten mogen cafés en restaurants tot 23.30 uur openblijven. De eindtijd was eerst 22.00 uur.



Evenementen zoals culturele voorstellingen, optredens of sportwedstrijden kunnen doorgaan. Het maximale aantal bezoekers is wel beperkt. Ook bioscopen, kermissen, rommelmarkten, sportscholen en sauna's mogen onder voorwaarden weer open.