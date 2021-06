Het is verstandig kinderen van alle leeftijden, inclusief baby's, te vaccineren tegen COVID-19. Dat zegt de bekende Amerikaanse epidemioloog en regeringsadviseur Anthony Fauci in een video-interview met Amerikaanse en internationale journalisten, waaronder het ANP.

"We weten dat het veilig en effectief is kinderen van twaalf jaar en ouder te vaccineren", aldus Fauci. "We gaan een leeftijdsafname zien: van twaalf naar negen jaar, van negen naar zes jaar, van zes naar twee jaar en van twee jaar tot twee maanden." Volgens Fauci is er waarschijnlijk eind dit jaar, maar uiterlijk aan het einde van het eerste kwartaal van 2022, "voldoende informatie uit onderzoek om kinderen van alle leeftijden te vaccineren".



Fauci's inschatting komt toevalligerwijs aan de vooravond van het advies van de Nederlandse Gezondheidsraad aan het demissionaire kabinet over het vaccineren van kinderen van twaalf jaar en ouder. Op basis van het advies dat woensdag komt, besluit het kabinet of ook pubers het vaccin kunnen krijgen.



Kinderen worden misschien minder ziek en geven het virus minder snel door dan ouderen of mensen met onderliggende klachten, zegt Fauci. Maar serieuze gevolgen van corona gaan ook aan hen soms niet voorbij. "We moeten niet het idee hebben dat het geen probleem is voor kinderen. Dat is gewoon niet het geval. Kinderen kunnen er flink onder lijden."