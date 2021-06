De regering van Vietnam heeft inwoners gevraagd bij te dragen aan een fonds om coronavaccins aan te schaffen. Het Zuidoost-Aziatische land met bijna 100 miljoen inwoners kampt met een besmettingsgolf en maar 1 procent van de bevolking is tegen COVID-19 ingeënt.

De communistische regering wil dit jaar 150 miljoen doses veiligstellen voor 1,1 miljard dollar (ruim 904 miljoen euro), zodat 70 procent van de Vietnamezen een prik kan krijgen. Maar in de begroting is maar 630 miljoen dollar gereserveerd. Premier Pham Minh Chinh heeft de bevolking daarom om een financiële bijdrage gevraagd.



Dinsdag hadden 231.000 mensen en organisaties in totaal 181 miljoen dollar gedoneerd. Bedrijven hebben een bedrag van 140 miljoen dollar toegezegd.