Als de coronacijfers het toelaten, kunnen gevaccineerde Nederlanders komende zomer op vakantie naar Frankrijk als zij het gele vaccinatiebewijsboekje meenemen. Dat zegt de Franse staatssecretaris van Toerisme dinsdag tegen Travmagazine. De vakantiegangers moeten wel minstens twee weken daarvoor volledig gevaccineerd zijn tegen COVID-19.

De Franse regering heeft besloten het 'GGD-boekje' goed te keuren als bewijs in afwachting van een Europees coronabewijs, dat waarschijnlijk digitaal zal worden. Momenteel geldt in Nederland nog een oranje reisadvies voor Frankrijk. Dat land heeft Nederland al wel op groen gezet.



Sinds begin deze week kunnen mensen die hun tweede prik komen halen op alle GGD-priklocaties een stempel in hun gele boekje laten zetten.