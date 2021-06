Veel mensen zijn maandagavond afgekomen op het vaccinatiecentrum in Nieuwegein. Nadat de koelkasten op de priklocatie door een stroomstoring niet meer werkten, moesten er zo snel mogelijk twaalfhonderd doses coronavaccins van Janssen worden weggeprikt, omdat ze anders niet meer bruikbaar zouden zijn.

Volgens een woordvoerder van de GGD werden eerst inentingen aangeboden aan medewerkers van het vaccinatiecentrum en van de Veiligheidsregio. Vanaf 20.30 uur konden mensen zonder afspraak met identiteitsbewijs een prik krijgen. Het centrum blijft tot middernacht open om alles weg te prikken.



"Wij hebben niet eens een bericht hoeven te versturen. Het ging echt als een lopend vuurtje via WhatsApp", zegt de woordvoerder. "We zijn enorm blij dat er zo veel mensen komen. We wilden er alles aan doen om verspilling te voorkomen."