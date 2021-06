21.000 mensen van 60 tot 64 jaar die geen AstraZeneca-prik hebben genomen, hebben afgelopen weekend alsnog een afspraak gemaakt voor een vaccinatie met het Moderna- of Pfizer-vaccin. Dat maakte het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maandagochtend bekend.

Sinds afgelopen weekend kunnen mensen uit deze leeftijdsgroep die nog niet zijn ingeënt een nieuwe afspraak maken. De miljoen zestigers willen graag hun prik, concludeerde het RIVM eerder op basis van onderzoek: de vaccinatiebereidheid is zo'n 90 procent. Maar in hoeverre zij ook het vaccin van AstraZeneca wilden hebben, is vooralsnog onduidelijk.



Dat komt doordat deze vaccinaties zijn toegediend door de huisartsen en nog niet al die inentingen geregistreerd staan in het centrale systeem van het RIVM. Dat het aantal nieuwe afspraken afgelopen weekend vrij klein was, betekent volgens het ministerie waarschijnlijk dat mensen toch op hun uitnodiging voor een AstraZeneca-prik zijn ingegaan. Dat is ook terecht, benadrukt een woordvoerder. Het vaccin is na uitgebreid onderzoek effectief en veilig gebleken. Ernstige bijwerkingen zijn extreem zeldzaam.



Het ministerie denkt niet dat het aantal nieuwe afspraken zo klein is omdat mensen die ervoor in aanmerking komen niet weten dat ze ingeënt kunnen worden. Er is de laatste tijd namelijk veel media-aandacht voor geweest, redeneert de woordvoerder.