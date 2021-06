Als kinderen vanaf twaalf jaar een coronavaccin toegediend krijgen, zal dat de verspreiding van het virus komende winter flink beperken, zo vertelt RIVM-directeur Jaap van Dissel aan het AD.

"De modelleurs hebben het alvast doorgerekend en dan zie je dat de reproductiewaarde in de winterperiode met zo'n 15 procent afneemt als je kinderen vanaf twaalf jaar hebt ingeënt. Dat kan van belang zijn om de verspreiding ook in die periode laag te houden", zegt hij.

In landen als Duitsland en Frankrijk is het Pfizer-vaccin al goedgekeurd voor kinderen vanaf twaalf jaar. In Nederland is dat nu gedaan voor kinderen vanaf zestien jaar. "Daar hoop je ook het nodige van te leren. De Gezondheidsraad adviseert hier nog over, maar volgens onze prognoses heeft het effect", zegt de RIVM-baas.